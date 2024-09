Waldgymnastik

Ort: Volkshochschule Reutlingen, Raum U08

Kurz beschrieben ist es ein Mix aus Training, Bewegung und Meditation. Je nach Jahreszeit wechseln die Trainingsinhalte, so dass uns die Umwelteinflüsse immer für die passende Übungszeit einstimmen. Während des Kurses lernen wir Übungen, die bis zum nächsten Termin einfach regelmäßig in Eigenregie, am besten draußen, durchführbar sind. So wird im Laufe des Jahres, ein außerordentliches Körpergefühl entwickelt, Kraft und Beweglichkeit nehmen zu. Warum draußen? Tja, das lernen wir während des Kurses.

Dozent: Peer Burk