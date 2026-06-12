Waldnikolaus am Trillberg-Käppelle

Der Nikolaus der Kolpingfamilie kommt auch in diesem Jahr wieder ans „Trillberg-Käppelle“ und alle Kinder sind herzlich eingeladen!

Ab 15 Uhr erwartet euch eine Geschichtenerzählerin, musikalische Umrahmung durch unsere Flötengruppe, Punsch, Glühwein und natürlich Geschenke vom Nikolaus!

ANMELDUNG: Damit der Nikolaus weiß, wie viele Päckchen er packen darf, bitten wir hierzu die Kinder vorher unter 01514-0382168 bei Christine Glass anzumelden.