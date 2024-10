Das WALDORADO ROCKT heftig!!

Am 15. November bebt unser Erdhaus und die Balken zucken im metallischen Rhythmus der E-Gitarren… Der Bäzze und die Drummz lupfen die Hackschnitzel und machen das Trinken aus den Gläsern schwierig. Und wenn die Massen durch das Erdhaus wabern und Haare peitschend die Luft zerschneiden, dann seid Ihr mitten im coolsten Rockfest des Jahres…

Für’s leibliche Metallheadwohl wird gesorgt – zum Schlocken gibt es durch unsere liebreizenden Iron Maidels:

leckeres Essen aus dem Smoker auf die Hand und

Getränke wie sie in der Natur normalerweise nicht vorkommen

3 Bändz werden anwesend sein:

NUMP

Groove/Alternative Metal aus Würzburg. NUMP feiern dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Schon kurz nach Gründung (2005) trat die Band in der Aftershow von “Die Apokalyptischen Reiter” und “End of Green” auf. Es folgten mehrere Auszeichnungen bei Bandcontests im Würzburger Umfeld. Dann folgten Konzerte im Vorprogramm, unter anderem bei Subway to Sally, Saltatoi Mortis, Pain, Kreator und The New Black.

April in Flames

Groove Metal mit Death- und Black-Elementen aus Schweinfurt. April in Flames glänzen nun im 13. Jahr mit ihrer intensiven Live-Performance! Hier gilt absolutes Bewegungsgebot bei modernen Ohrwurm-Riffs, schmetternden Breakdowns und aggressiven Vocals.

KLAMM

KLAMM aus Würzburg nennen ihre Musik “atmospheric blackened heaviness” und bespielen schon seit 15 Jahren die Bühnen live (nachdem die Band schon 3 Jahre zuvor als Einmannprojekt von Drummer/Mastermind Simon existierte). Trotz komplexer, oft langer Lieder stehen Atmosphäre, Dynamik und Eingängigkeit der Musik im Vordergrund. Live klingt das immer gleich ein Stückchen räudiger und es gibt ordentlich Adrenalin auf die Pumpe!