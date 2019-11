Unsere Waldweihnacht findet in diesem Jahr am 22.12.2019 (4. Advent) um 17.00 Uhr am Skilift in Onstmettingen statt. Natürlich wieder in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche, dem Posaunenchor "TOP" und dem Skiclub Onstmettingen e. V. Zu dieser Feier ist die gesamte Bevölkerung recht herzlich eingeladen. Für die Kinder wird wieder der Nikolaus kommen und er hat für sie wie immer auch wieder ein kleines Geschenk in seinem Sack. Das Lifthaus lädt ab 13.00 Uhr zur gemütlichen Einkehr ein.