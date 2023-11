20 Jahre Dui Do on de Sell

Seit zwei Jahrzehnten stehen Dui do on de Sell, alias Petra Binder und Doris Reichenauer auf der Bühne und spielen sich mit ihrem unvergleichbaren Humor, ihrer charmant ehrlichen Art und ihrem messerscharfen Wortwitz generationsübergreifend in die Herzen des Publikums.

Viele Fans begleiten die beliebten Powerfrauen schon seit der ersten Stunde. Zum Jubiläum erfüllen Dui do on de Sell den Wunsch ihrer treuen Fans und nehmen das Publikum mit auf eine persönliche, spannende und abwechslungsreiche Zeitreise zurück zu den Anfängen.

Bei ihrer Jubiläumstour präsentieren Petra Binder und Doris Reichenauer viele Höhepunkte ihrer ersten Bühnenprogramme – vieles neu interpretiert und locker kombiniert mit aktuellen Alltagsgeschichten.

Viele Künstler wurden in den letzten 20 Jahren zu guten Freunden des Erfolgsduos. Ein paar davon bringen Dui do on de Sell für die Fans als Gäste mit auf die Bühne.

In Uhingen ist der begabte wie vielseitige Comedian und Schauspieler aus Tübingen Bernd Kohlhepp als Gast mit dabei und liefert mit seinem spitzbübischen Humor wahre Kabarett-Sternstunden.

Gemeinsam mit ihrem Gast bringen Dui do on de Sell das UDITORIUM zum Beben und starten wieder einen genialen Frontalangriff auf die Lachmuskeln des Publikums.