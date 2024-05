Waldzeit für Frauen - In der Natur zu Dir kommen

Referentin: Kerstin Schelkle,Seelsorgerin und Coachin (GfK, Berufungscoaching), in Ausbildung zu Prozessbegleitung im Spiegel der Natur.

Sich ganz bewusst Zeit nehmen, im Wald zu Atem kommen und im Moment aufmerksam werden. Aufmerksam für die Frage, was jetzt wirklich wichtig ist.

Die Schöpfung war schon immer ein Raum,sich spirituell zu verbinden und dem Göttlichen zu begegnen. In dieser Waldzeit geht man nicht nur achtsam in die Natur, sondern blickt auch in den Spiegel seiner Seele. Aus den Bildern und Begegnungen in der Natur können Antworten auf wesentliche Fragen entspringen. Und im Erzählen in der Gemeinschaft wird konkret, was man im Spiegel der Natur erblickt hat.

Nach einem Impuls und kurzer Vorbereitung geht es einzeln in den Wald und dann trifft man sich wieder, um die Geschichten zu hören und zu bezeugen.

Es sollte entsprechend der wetterbedingungen Kleidung mitgebracht werden. Zudem eine Sitzunterlage, Tee oder Wasser.