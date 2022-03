Walk and Talk - Ein interaktiver Spaziergang mit der Polizei zum Thema Anrufstraftaten

Angeblich vertrauenswürdige Personen schaffen es immer wieder, ältere Menschen am Telefon zu verunsichern oder zu verängstigen, um sie letztlich um Bargeld und Wertsachen zu bringen. Die Polizei informiert über die verschiedenen kriminellen Machenschaften im Rahmen eines interaktiven Spaziergangs mit echten Polizeibeamtinnen. Dabei sollen der Spaß an der Bewegung und der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen. Die Veranstaltung beinhaltet neben dem Spaziergang drei stationäre Phasen und stellt keine besonderen Anforderungen an die körperlicher Fitness. Mit Stephanie Hecksell und Ilona Gerstung.

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Referat Prävention.

Anmeldung bei der Schiller-vhs erforderlich unter www.schiller-vhs.de.