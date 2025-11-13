Walk and Talk für Frauen

Sie möchten gerne neue Kontakte zu anderen Frauen knüpfen und beim Gehen zwanglos ins Gespräch kommen? Dann sind Sie eingeladen, bei Walk and Talk dabei zu sein.

Gemeinsam spazieren gehen und dabei neue Frauen kennenlernen, Freundinnen treffen, das Leben teilen, sich gegenseitig unterstützen und Spaß haben. Willkommen sind alle Frauen, unabhängig von Alter, Herkunft, Religion oder dem sozialen Hintergrund. Was die Teilnehmer verbindet, ist die Toleranz und der Respekt vor den Lebensgeschichten der anderen Frauen und die Offenheit um mit anderen in Kontakt zu kommen und uns dabei zu bewegen.

Wir treffen uns im Kreisdiakonieverband in der Schellengasse 7-9 um eine Stunde gemeinsam zu gehen und zu sprechen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Begegnungscafé des Kreisdiakonieverbandes gemeinsam einen Kaffee zu trinken.

Frau Andrea Körner wird Sie zusammen mit ihrer Hündin begleiten. Sie ist Entspannungspädagogin und in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Hündin in der Natur unterwegs.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.