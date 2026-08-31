WALK OFF THE EARTH ist eine mit zwei Juno Awards ausgezeichnete Multi-Platin-Band, die für ihre mitreißende Eigenkompositionen, einfallsreichen Neuinterpretationen und ihre charakteristischen Videos, in denen fünf Musiker auf einer einzigen Gitarre spielen, gefeiert wird – Videos, die dazu beigetragen haben, virale Musikinhalte neu zu definieren.

Seit ihrem Durchbruch mit einem Cover von Gotyes „Somebody That I Used to Know“ hat die Band eine riesige weltweite Fangemeinde aufgebaut, Milliarden von Aufrufen auf verschiedenen Plattformen generiert und Veranstaltungsorte und Arenen auf der ganzen Welt ausverkauft.

WALK OFF THE EARTH ist bekannt für die Verschmelzung von Pop, Alternative, Folk und globalen Einflüssen und hat sowohl klanglich als auch visuell immer wieder kreative Grenzen verschoben. Ihr innovativer Ansatz führte zu Kooperationen mit Künstlern wie Snoop Dogg, Lauv und Keith Urban sowie zu Auftritten in großen Fernsehsendungen wie „The Ellen DeGeneres Show“ und „Good Morning America“. Parallel dazu ist die Band Partnerschaften mit führenden globalen Marken eingegangen und hat damit ihren Ruf als kulturelle Trendsetter weiter gefestigt, die an der Schnittstelle von Musik, Storytelling und Community erfolgreich sind.

In den letzten Jahren hat WALK OFF THE EARTH ihren Sound weiterentwickelt und dabei den emotionalen Kern bewahrt, der bei den Fans so großen Anklang findet. Ihre 2023 erschienene Single „My Stupid Heart“ wurde zu einer weltweiten Sensation, feierte massive Erfolge auf Streaming-Plattformen und in den sozialen Medien und machte die Band einer neuen Generation von Hörern bekannt. Es folgte die Veröffentlichung von „Bet On Me“, das schnell zu einer bei den Fans beliebten Hymne wurde und für seine aufbauende Botschaft, die herzlichen Texte und die genreübergreifende Produktion gelobt wurde.

Im vergangenen Jahr veröffentlichten WALK OFF THE EARTH ihr Album „Good Company“, ein lebendiges und stimmiges Werk, das das Wachstum, den Optimismus und das beständige Zusammengehörigkeitsgefühl der Band widerspiegelt. Mit einer äußerst treuen Fangemeinde und einer sich ständig erweiternden kreativen Vision begeistern WALK OFF THE EARTH weiterhin das Publikum weltweit mit ihrer Originalität, Authentizität und unverwechselbaren Lebensfreude.