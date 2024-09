Walk & Talk - Dem fairen Kaffee auf der Spur

Schon in der Antike war es Tradition: Bildung und Bewegung an der frischen Luft. Bei dieser interaktiven zwei-stündigen Tour durch Ludwigsburg erfahren Sie Wissenswertes und Kurioses rund um unser Lebenselixier „Kaffee“: Wie wird er angebaut und verarbeitet? Wieviel „Frau“ steckt darin, inwiefern spielen Klimawandel, Börsenkurse, Siegel und sogar unser Sparschwein eine Rolle? Diesen Fragen gehen wir an mehreren Stationen nach. Wir starten in den historischen Gebäuden des Franck-Areals am Bahnhof, wo der berühmte Caro-Kaffee produziert wurde, und besuchen unter anderem einen leidenschaftlichen Kaffee-Röster aus Honduras. Eine Fairtrade-Kaffee-Verkostung rundet die Tour ab.

Treffpunkt: Tor zum Franck-Areal gleich nach der Unterführung am Westausgang des Bahnhofs Ludwigsburg