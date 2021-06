Walk the Wine geht auf Reisen und gibt am 24. und 25. Juli 2021 ein exklusives Gastspiel in Flein mit Weinen der Genossenschaftskellerei Heilbronn.

Bei der Weinproben-Wanderung unternehmt Ihr eine ca. 3-stündige Wandertour durch die Weinberge des charmanten Weinorts Flein und entdeckt mithilfe unserer exklusiv gestalteten Wanderkarte im Weinberg deponierte Weinschatz-Kisten. So genießt Ihr während der Wanderung – völlig autark – eine abwechslungsreiche 6er-Weinprobe. Hierzu erhaltet ihr (kontaktlos) eine Wanderkarte mit Standorten und Zugangscodes der Weinschatz-Kisten.

Ideal für 4-6 Personen. (Die maximale Teilnehmeranzahl je Gruppe richtet sich nach den aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen der Landesregierung)

Die Weinproben-Wanderung beinhaltet eine Wanderkarte mit Standorten und Zugangscodes der Weinschatz-Kisten, 6 Weine der Genossenschaftskellerei Heilbronn (á 0,75 l) inkl. ausführlichen Weinbeschreibungen, 6 Gläser + 0,5 l Wasser (p.P.)!