Walkin‘ Shoes

Die fünf Musiker, die sich zu „A Tribute to Gerry Mulligan and Chet Baker“ zusammengefunden haben, bringen die große Zeit der 50er und des West Coast - Cool Jazz zurück auf die Bühne. Zu hören sind Kompositionen wie My Funny Valentine und Bernies Tune sowie weitere großartige Jazzstandards, die diesen Musikstil geprägt haben.

Initiiert hat dieses Projekt der Trompeter Eckhard Baur, der seit Mitte der 90er in Oslo lebt, dort mit den besten Jazzmusikern Skandinaviens konzertiert und an der Musikhochschule in Oslo unterrichtet. In Stuttgart war Eckhard Baur zusammen mit Klaus Graf Mitbegründer der jungen Baden-Württembergischen Jazzszene, u.a. Mitglied der Bobby Burgess Big Band Explosion und des Timeless Art Orchestras. Mit den Stuttgarter Jazzmusikern Klaus Graf, Ull Möck, Marcel Gustke und Markus Bodenseh verbindet ihn daher eine langjährige persönliche und musikalische Freundschaft.

Eckhard Baur – tp

Klaus Graf – baritone sax

Ull Möck – p

Marcel Gustke – dr

Markus Bodenseh – b