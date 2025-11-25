Jede* kennt das mulmige Gefühl auf dem Nachhauseweg: den Schlüssel fest in der Hand, die Straßenseite wechseln, das Fake-Telefonat mit der Freundin…

Jede* kennt das mulmige Gefühl auf dem Nachhauseweg: den Schlüssel fest in der Hand, die Straßenseite wechseln, das Fake-Telefonat mit der Freundin…Für Frauen* ist das Überleben im öffentlichen Raum Alltag – gleichzeitig ist der private Raum noch gefährlicher für Frauen*. Alle vier Minuten erlebt eine Frau* in Deutschland Gewalt durch den (Ex-)Partner. Allein 2023 wurden 360 Frauen* durch Partnerschaftsgewalt getötet. Geschlechterbasierte Gewalt wird oft als privates Problem abgetan – doch sie ist Ausdruck eines systemischen Machtverhältnisses: Gleichberechtigung bedeutet nicht automatisch Gleichstellung.

Wie kommt es dazu, dass (Ex-)Partner zum Täter werden? Liegt es an unserer Sozialisierung, an patriarchalen Strukturen, an einem verschobenen Besitzanspruch?

»Walking _again in FEAR« ist ein Audiowalk, der diesen Fragen nachgeht. Die silent ladies_ stellen sich dem allgegenwärtigen Thema Gewalt gegen FLINTA und rufen dazu auf, das Problem nicht länger zu privatisieren, sondern gemeinsam Lösungen zu finden.

Der Audiowalk führt an Orte im Stadtraum Stuttgart und eröffnet Perspektiven des Mitlaufens, aber auch des Beobachtens. Er richtet sich an alle und macht erlebbar, was es bedeutet, in FEAR leben zu müssen.

Ein kollektiver Appell: Gewalt gegen FLINTA geht uns alle an.

Wir möchten darauf hinweisen, dass Walking _again in FEAR ein Audiowalk ist, in dem physische und psychische sowie sexuelle Gewalt thematisiert werden. Bitte seid euch darüber bewusst und achtet auf euch, vor allem wenn ihr wisst, dass diese Themen negative Reaktionen bei euch auslösen.

Bei ausgewählten Vorstellungen bieten wir Nachgespräche mit Expertinnen an, zudem werden Awarenesspersonen an manchen Terminen mitlaufen.