Walking around (Lustwandeln) mit Neruda UA

Ein Theaterabend mit Texten und Gedichten von Pablo Neruda

Zusammengetragen und bearbeitet von Daniel Tille

In Kooperation mit dem Kunstmuseum Reutlingen

Begnadeter Literat, politischer und historischer Kämpfer, kompromissloser Liebhaber, engagierter Senator, exilierter Kommunist, Literaturnobelpreisträger, erbitterter Gegner des Pinochet-Regimes: Der große chilenische Dichter Pablo Neruda – als 13-Jähriger veröffentlicht er erste Artikel, mit 19 Jahren sein erstes Buch – ist eine facettenreiche Persönlichkeit.

Die poetische Sprache Nerudas, eigentlich Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (1904–1973), ist komplex, bildgewaltig – und doch gilt er als »Dichter des Volkes«, der von den einfachen Leuten auf der Straße zitiert wird. Sein Lebensweg ist eng verwoben mit den politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Wechselwirkungen zwischen Lateinamerika und Spanien Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Hier erzählt er zum einen von seinen Begegnungen mit einfachen und höchst komplizierten Menschen, mit Künstler*innen, amtierenden Politiker*innen und Untergrundaktivist*innen. Zum anderen von seinem Schreiben, vom Arbeiten und Genießen, von fernen Ländern, in denen er teils als Konsul, teils auf der Flucht lebt, von Politik und von sehr Menschlichem. Angefangen in der Kindheit unter der Trillerpfeife seines Vaters (einem Lokführer) und der Zuneigung seiner Stiefmutter, der er sein erstes Gedicht widmet, über die ersten Impulse zur Literatur, den Regen, die wilde, sinnliche wie Sinne anregende Natur Chiles, die Inspirationen durch zahlreiche andere Kulturen bis hin zu seinem niemals vollständig aufgeklärten Tod in den ersten Tagen nach der Machtergreifung durch Augusto Pinochet.

Wie lässt sich dieser bemerkenswerte Mensch fassen, der schreibt, er fühle sich auf Erden »welk und undurchlässig wie ein Schwan aus Filz, der auf dem See aus Herkunft und Asche treibt«? Daniel Tille würdigt Neruda in diesem mobilen lyrischen Abend voller Musik und bringt die unterschiedlichen Saiten seines Lebens und seiner Dichtung zum Klingen.