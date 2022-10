Walking mit Dr. Melanie Leibold

Ausdauer und Kraft trainieren beim Walking auf dem Trimm-Dich-Pfad: Wir walken gemeinsam die 4 km lange Runde mit insgesamt 13 Stationen, die unsere Kraft und Beweglichkeit fördern.

Du kannst mit Walking-Stöcken trainieren (Stöcke werden gestellt) oder ohne, ganz wie du willst. Unser Tempo wird ca. 6 km/Stunde sein. Durch verschiedene Level an den Stationen kannst du die Übungen deinem Fitnessgrad anpassen. So kann jeder mit Spaß in der Gruppe trainieren und sich trotzdem individuell herausfordern.

Der Kurs wird für bis zu 15 Personen angeboten. Die Trainerin Melanie händigt jedem TeilnehmerIn zu Beginn der Einheit Walkingstöcke aus, die am Ende wieder bei ihr abgegeben werden. Bringe bitte ausreichend zu trinken mit. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Sattel Heilbronn.

