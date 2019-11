Stargast: Femke Soetenga

Nach Life is like a Song kommt nun die neue Musicalshow ins Capitol. In Walking On Broadway werden die schönsten Musicalmelodien mit den größten Film-Hits kombiniert.

Musicals haben seit der Produktion „Der kleine Horrorladen“ im Spätjahr 1997 im Capitol einen besonderen Platz gefunden. Besonders für diese Musiktheaterproduktionen ist das Haus weit über die Mannheimer Grenzen hinaus bekannt. Diese Eigenproduktionen setzen die Kreativen und das Ensemble selbst um. Dabei stehen nicht nur Klassiker wie „Jesus Christ Superstar“, „HAIR“ oder „EVITA“ auf dem Spielplan. Immer wieder probiert das Team um Produzent Thorsten Riehle neue Formen aus. Das Musiktheater Karl Drais, aus der Feder des künstlerischen Leiters des Capitol, Georg Veit, zum Monnem Bike Jubiläum, hat beispielweise Presse und Publikum gleichermaßen beeindruckt. Mit den vier letzten großen Produktionen „HAIR“, „Karl Drais“, „Im weißen Rössl“ und „EVITA“ hat sich das Capitol wieder einmal weiterentwickelt und ist dadurch in der Musicalszene deutschlandweit ein Begriff.

Stillstand gibt es aber nicht. Jedes Jahr stehen neue Produktionen mit dem eingespielten Capitol Ensemble auf dem Programm. Die Mitglieder des Capitol Ensembles sind aber auch an anderen Häusern tätig. So spielte Sascha Krebs jahrelang in Köln, Stuttgart und Berlin in dem Queen Musical „We Will Rock You“ und Jeannette Friedrich und Anja Rüger studierten Musical an renommierten Schulen und auch Sascha Kleinophorst sammelte schon früh Erfahrung auf verschiedenen Bühnen. Durch Engagements verschiedener Musicalstars aus Europa, die das feste Ensemble komplettieren, hat sich das Capitol in der Szene einen herausragenden Ruf erarbeitet. So standen in den letzten Jahren u.a. Zodwa Selele, Roberta Valentini, Sascha O. Bauer, Victor Hugo Barreto und Aris Sas auf der Capitol Bühne.

Im Jahr 2020 begrüßt das Capitol Ensemble bei seiner neuen Musical Show als besonderen Stargast: Femke Soetenga.

Femke wurde in Steinheim geboren und wuchs in den Niederlanden auf. Sie absolvierte an der Musikhochschule Rotterdam ihre professionelle Ausbildung in Musik und Tanz mit Schwerpunkt Musiktheater. Sie stand schon in zahlreichen großen Produktionen auf den Musicalbühnen in Deutschland und den Niederlanden. Zuletzt war Femke als Johanna (Titelpartie) in DIE PÄPSTIN am Theater Nordhausen, als Evita in EVITA und als Magenta in THE ROCKY HORROR SHOW an der Staatsoperette in Dresden zu sehen, so wie als Anita in WEST SIDE STORY am Theater Lübeck und als Maria Magdalena in JESUS CHRIST SUPERSTAR bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall. 2019 konnte man sie als Laura Castelli in DON CAMILLO & PEPPONE bei den FreilichtSpielen in Tecklenburg erleben.

Dem Capitolpublikum ist sie sicherlich noch in ihrer Rolle der Maria Magdalena in JESUS CHRIST SUPERSTAR 2018 bekannt.