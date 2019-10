In vollkommener Abgeschiedenheit an der Südwestküste Irlands, bildete sich aus fünf engen Schulfreunden vor neun Jahren die Band WALKING ON CARS. Mit ihrem 2016 veröffentlichten Debütalbum „Everything This Way“ sorgte das Quintett für großes Aufsehen.

Album und Singles kletterten in die Top 30 der Charts u.a. in England und Deutschland, in Irland stieg der Longplayer sogar an die Spitze der Albumcharts. An diese Erfolge konnte auch das im April erschienene zweite Album „Colours“ anknüpfen. Nachdem die Band gerade erst für vier Konzerte in der Republik war, dürfen sich zwischen dem 3. und 7. November vier weitere deutsche Städte auf einen Abend mit WALKING ON CARS freuen: Frankfurt, Hannover, Leipzig und Stuttgart.

Fünf Freunde sollt ihr sein: Dieses Idealkonzept einer Bandgründung erfüllen WALKING ON CARS perfekt, denn Sänger Patrick Sheehy, Gitarrist Dan Devane, Keyboarderin Sorcha Durham, Bassist Paul Flannery und Schlagzeuger Evan Hadnett kennen sich bereits seit frühen Kindertagen. Ganz überraschend kam die Gründung nicht, denn in ihrem Heimatdorf Dingle, auf der gleichnamigen Halbinsel im Südwesten Irlands, gibt es für junge Menschen so gut wie keine Ablenkung.

Die fünf Freunde mieteten sich für sechs Monate ein gemeinsames Cottage und komponierten, fernab jeder Zivilisation, ihr Debütalbum. Derart abgeschieden, fanden WALKING ON CARS einen ganz eigenen Blick auf die aktuelle Musik, unbeeinflusst von Trends und Ästhetiken. Bewaffnet mit Texten, die alles von Zärtlichkeit bis Schmerz abdecken und Klangwelten, die verhalten und sanft wirken, um im nächsten Moment in allen Farben der Welt zu explodieren. Gepaart mit Vocals, die vor lauter Leidenschaft an den Rand des Kontrollverlusts zu kommen scheinen, zogen WALKING ON CARS Anfang 2016 schließlich los in die Welt.

Gleich ihre erste Single „Catch Me If You Can“ stieg auf Platz 27 der irischen Charts, hielt sich über 20 Wochen in den Top 100 und kletterte auf Platz 1 der irischen iTunes-Charts. Die zweite Single „Two Stones“ stieg einige Monate später bis auf Platz 12 der Single-Charts ihrer Heimat und konnte innerhalb weniger Wochen mehr als eine Million Klicks auf YouTube verbuchen. Entsprechend stieg das Debütalbum „Everything This Way“ in Irland sofort an die Spitze der Charts und wurde von allen bedeutenden Fachmedien in den höchsten Tönen gelobt.

Es folgte am 12. April 2019 das zweite Album „Colours“, das europaweit wieder hohe Chartplatzierungen verzeichnete und auch in Deutschland in die Top Ten der Charts stieg. Man hört darauf eine deutlich erweiterte Palette, wenn WALKING ON CARS ihre Indie- und Alternative-Wurzeln mit anderen Sounds kombinieren. Nach vier erfolgreichen und nahezu ausverkauften Shows diesen Mai in Deutschland, kommt das Quintett 2019 für vier weitere Termine in die Republik. Dieses Mal freuen dürfen sich: Frankfurt, Hannover, Leipzig und Stuttgart.