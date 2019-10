Wallace Roney Quintet

Miles Davis sah und hörte Wallace Roney erstmals bei seiner Geburtstags-Gala 1983 und beschloss, als Wallaces Mentor zu fungieren. Ihre gemeinsame Zeit fand ihren Höhepunkt darin, dass Wallace und Miles die Bühne bei dessen geschichtsträchtiger Show 1991 in Montreux zusammen teilten. Nachdem Miles Davis verstorben war, schlossen sich Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, Tony Williams und Wallace Roney zusammen und gingen auf die legendäre, weltweite "Miles Davis Tribute" Tournee. Dabei wurde das Album "A Tribute to Miles" eingespielt, das 1995 mit dem Grammy als beste Jazz-Instrumentaldarbietung ausgezeichnet wurde. Wallace Roney ist sicher einer der herausragendsten Jazz-Trompeter seiner Generation - und jetzt bei uns in Tübingen!! Nicht versäumen!!