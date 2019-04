Walldorf RnR Weekender 2019

Walldorf swingt und rockt erneut!

„Rock’n‘Roll is here to stay“ lautet wieder einmal das Motto, wenn sich am Pfingstwochenende 2019 die Fans der swingin‘ 40ies und rockin‘ 50ties zum 20. Walldorf Rock’n’Roll Weekender treffen.

Von Freitag, 07. Juni - Montag, 10. Juni gibt es in der Astoria-Halle wieder vier Tage voller Musik, Events, Workshops und Ausstellungen. „Eine Veranstaltung nicht nur für den Rock'n'Roll - Fan und Schallplattensammler“, verspricht Andy Widder, Macher des Events, das unter der Schirmherrschaft des Walldorfer Vereins „Rockin‘ Retro“ stattfindet. So sei der Weekender eigentlich für jeden Musikinteressierten, der irgendwie ein Herz für die Wirtschaftswunderjahre habe.

Viele der Besucher leben diesen Lifestyle konsequent, und das sieht man auch, wenn große Teile des Publikums in alten Straßenkreuzern und stilecht gekleidet ins Badische pilgert, wo dann die Formen und Farben der 50er Jahre im Walldorfer Stadtbild wieder sichtbar werden.