Walldorfer Flugtage 2025

Auch 2025 finden in gewohnter Art und Weise die tradionellen Walldorfer Flugtage der Abteilung Segelflug des Aeroclub Walldorf e.V. statt.

Abermals wollen die Walldorfer Luftsportler gerne der Bevölkerung der Region im Rahmen eines ganz besonderen Familienevents ihren Sport in all seinen Facetten präsentieren. Die Besucher erwartet am 30. und 31. August jeweils ab 12:00 Uhr auf dem Flugplatz Walldorf eine Flugsportveranstaltung der Extraklasse.

Gezeigt werden einmalige Kunstflüge, Oldtimer, moderne Fluggeräte, Modellflugvorführungen, Fallschirmabsprünge und die Faszination des Luftsports in seiner ganzen Bandbreite. Jahr für Jahr geben sich in Walldorf die Größen der deutschen und internationalen Kunstflugszene ihr Stelldichein.

An beiden Tagen besteht die Möglichkeit als Passagier zu Gastflügen rund um Walldorf in die Luft zu gehen. Neben den Rundflügen wird es auf dem Flugplatz Walldorf für die Besucher wieder ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein geben. Für das leibliche Wohl wird die Abteilung Segelflug in gewohnt einmaliger Manier sorgen.