WALLDORFER MUSIKTAGE 2025

Salieri-Variationen

Laurentiuskapelle Walldorf Schlossplatz, 69190 Walldorf

In Kooperation mit der Hochschule für Musik Karlsruhe präsentieren Studierende der Fachgruppe Tasteninstrumente Variationen und Paraphrasen über beliebte Themen aus Salieris Bühnenwerken. 

 Sie belegen damit die große internationale Beliebtheit und den nachhaltigen Einfluss des italienisch-österreichischen Komponisten auf seine Zeitgenossen und beleuchten zudem einen zu Unrecht vernachlässigten Bereich der Klaviermusik.

Info

