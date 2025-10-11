Walldorfer Musiktage 2025

Zum Abschluss der Walldorfer Musiktage präsentiert ein opernerfahrenes Sängerensemble Auszüge aus Antonio Salieris berühmtester Oper.

Axur, Re d’Ormus (dt. Axur, König von Ormus), die nach ihrer Uraufführung 1788 zu einem der meistgespielten Bühnenwerke des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts avancierte. Viele Melodien aus diesem Werk erlangten regelrechten Kultstatus, und zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller nahmen in ihren Werken Bezug auf Salieris Erfolgsstück. Im Wechsel mit Salieris hochinspirierter Musik liest die frühere Walldorfer Gastkünstlerin ausgewählte Texte von Bettine von Arnim, E. T. A. Hoffmann und Heinrich Heine und verdeutlich so noch einmal Salieris große Bedeutung für das kulturelle Leben seiner Zeit.