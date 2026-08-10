Walldorfer Musiktage

Der Pianist Jens Schlichting ist ein international gefragter Spezialist, wenn es um die einfühlsame Begleitung von Stummfilmen geht.

Mit überbordender Fantasie und viel Sinn für Klangatmosphäre improvisiert er zu den bewegten Bildern aus vergangenen Tagen. In diesem Programm kombiniert er zwei historische Walldorfer Stummfilme aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen mit weiteren Kurzfilmen aus der Frühzeit des Kinos.