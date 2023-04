Walle Sayer; Das Zusammenfalten der Welt

Kleine Meditationen über das Unscheinbare, das "Alltagsgewusel", das "Tagesgekritzel", das sind die Erzählminiaturen des Horber Autors Walle Sayer, der als gebürtiger Bierlinger auch biografische Bezüge zu Rottenburg aht.

"Das Nachdenken über das Vergehen der Zeit, über das Dasein und die Unergründlichkeit der Dinge, die uns umgeben", so beschreibt eine Journalistin, was Walle Sayers Prosagedichte verbindet. Seine Miniaturen verweisen bisweilen ausdrücklich auch auf die Region, aus der er kommt und in der er seine Wege geht. Er muss nicht in die Ferne schweifen.

Es musizieren Schüler der Musikschule Rottenburg unter der Leitung von Horst Köhler.

Eintritt kostenlos