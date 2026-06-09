Walle Sayer: Etwas wie ein Koffer, aus dem ein Hemdzipfel schaut

Der Sayersche „Hemdzipfel“ also: das, was ohne zu sprechen für sich selber spricht. Die Intensität seiner Wahrnehmung geht aus von einem Detail – oder sie führt hin zu einem Detail.

Oder anders: In den Texten „des Schattenkundlers und Vergänglichkeitsforschers Walle Sayer“, so Benedikt Erenz in der ZEIT, geht es um den Punkt, den Augenblick, die Wendung, den Gedankensprung, mit oder durch den das Prosaische in Poesie übergeht. „Den Dichter Walle Sayer“ – so charakterisierte ihn Michael Braun – „muss man sich als einen Mystiker des Alltags vorstellen. Er braucht nur wenige Wörter, um in das Zentrum unserer Existenz zu gelangen.“

Auszug: „Daheimgebliebenheit – schrieb ich einmal als eine Art von Reiserückruf –, die in weitem Bogen, unter einem blaubeschallten Himmel, in gegangenen Flugstunden, das Dorf umrunden wird, mit einem Fernweh nach mir selbst, der ich jetzt hier sitzend diesen alten Mann ansehe, der auf keine Durchsagen achtet, die Halle rastlos auf und abgeht und dabei etwas wie einen Koffer, aus dem ein Hemdzipfel schaut, herzieht hinter sich.“

Die Veranstaltung wird moderiert von Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Walle Sayer, 1960 in Bierlingen bei Tübingen geboren, lebt in Horb am Neckar und schreibt Gedichte und Prosa. Veröffentlichungen seit 1984. Seit 1994, seit dem legendären Erfolg von Kohlrabenweißes, erscheinen seine Bücher in enger verlegerischer Zusammenarbeit mit Hubert Klöpfer. Walle Sayer erhielt über die Jahre (außer lauter glänzenden Kritiken) namhafte Stipendien und Auszeichnungen, u. a. den Berthold-Auerbach-Preis, den Thaddäus-Troll-Preis, den Basler und den Gerlinger Lyrikpreis, 2020/21 das Jahresstipendium des Deutschen Literaturfonds. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und im Deutschen PEN.