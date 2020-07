Wallis Bird "Woman" - Tour

Am Anfang ist die Wut – Was im Falle von WALLIS BIRDs neuem Album durchaus wörtlich gemeint ist. Denn „Woman“ ist zwar eine erhebende, erhabene, ergreifende Platte voller Liebe, Seele und Empathie – Aber bis dahin war es ein weiter Weg und ein stetiger Kampf, den die irische Singer-Songwriterin erst für sich entscheiden musste. WALLIS BIRD setzt sich für Frauen- und Transsexuellenrechte ein, gegen Rassismus und Ungerechtigkeit, für Akzeptanz und konstruktive Konfliktlösung. Wenn sie über die Gefühle, die „Woman“ durchziehen, spricht, lacht sie oft laut auf, schüttelt den Kopf und sagt: „Oh Gott, ich klinge wie eine Hippie-Braut!“ Dass sie aber eben nicht wie eine verstrahlte Hippie-Braut klingt, sondern wie eine Kämpferin, ist ihrer Stimme und ihrem Gitarrenspiel ebenso zu verdanken wie ihrer Hinwendung zum Soul.

Mit ihrer Passion, ihrem Temperament und ihrer musikalischen Wucht begeistert WALLIS BIRD seit über einem Jahrzehnt das Publikum und hat in dieser Zeit über 800 Shows gespielt. Ihre explosive Mischung aus Irish Folk, Rock und Pop brachte ihr bisher mehrere internationale Preise ein, darunter zwei Irish Meteor Awards (nationaler irischer Musikpreis) und den deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie Rock/Pop. Ihre unbändige Energie auf der Bühne ist eines ihrer Markenzeichen; sogar die Irish Times hat einmal festgestellt, dass sie „eine ganze Wirtschaft in Schwung bringen kann“.

Die quirlige Irin hat sich etwas Neues einfallen lassen: Passend zu ihrem empowernden Album „Woman“ hat sie das irische All-Female-Trio Wyvern Lingo eingeladen, sie als Band für eine Reihe von Festivals zu begleiten. Wyvern Lingo sind eine Multi-Instrumental-Band, die 2018 mit ihrem Debütalbum direkt Wellen geschlagen und die Spitze der irischen Charts erklommen hat. Während das Trio das Jahr 2020 hauptsächlich mit dem Schreiben und Aufnehmen seines zweiten Albums verbringen wird, wird es gemeinsam mit WALLIS BIRD auf die Bühnen gehen, um die auf Wallis „New Moon“ Tour 2019/2020 bereits vorgetragenen Songs neu zu arrangieren.

Vor allem in Zeiten der Line-Up Diskussion von Festivals, wo der Anteil von männlichen Künstlern noch immer dominierend ist, besticht WALLIS BIRD nicht nur mit ihren Worten, sondern setzt diese direkt in die Tat um: „Ich bin so begeistert. Stellt euch nur vor, meine Songs neu-arrangiert mit dieser multi-instrumentalen, tight groovenden, genreübergreifenden Kickass-Band aus Irland! Seit ich angefangen habe, live zu spielen, hatte ich hauptsächlich männlich dominierte Bands, hatte nie eine weibliche Rhythmusgruppe, und ich muss das aufrütteln, besonders im Einklang mit meinem Album ‚Woman‘ und meiner Entscheidung, die Stärke einer Frau hervorzuheben.“