Schrille Gitarrensalven. Sirenen. Warndurchsagen. Die Hardcore- und Metalcore-Legenden von WALLS OF JERICHO zeigen von der ersten Sekunde an, dass sie auch nach über zwei Jahrzehnten Bandgeschichte kein Stück leiser geworden sind. Die Formation um Frontfrau Candace Kucsulain legt den Finger bevorzugt in weit klaffende Wunden, und Fans weltweit schätzen die ungebremste Aggression und Integrität der Tochter und Söhne Detroits.

Bei ihren rabiaten Liveshows gibt es keinen Platz für leise Zwischentöne: Mit typischer Durchschlagskraft wechseln sich treibendes Riffing, Downbeats und zentnerschwere Breakdowns ab.