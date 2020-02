Walpurgis Electronica w/2Floors

Tanz in den Mai oder Walpurgisnacht ist so ein Date, an dem quasi jeder feiern geht. Der Tag der Arbeit bedeutet für die allermeisten schließlich eben keine Arbeit. Und mal donnerstags auf die Kacke zu hauen, macht auch irgendwie besonders viel Spaß. Weil besondere Anlässe besondere Maßnahmen erfordern, haben wir eigens fünf DJs für Euch gebucht: Tabula bringt nicht nur viel Erfahrung als DJ und Producer mit sich, er hat auch ein krasses Gespür für die tiefere, melancholische Seite elektronischer Musik. Seine Performances sind fesselnd, überraschend und machen jede Crowd zur Fanbase. Klangagent hat extra für diesen Abend neue Tracks produziert, und bringt uns seinen deepen elektronischen Sound mit. Carlo Italy aus Sizilien ist mit seinen Sets aus souligem Deep House und treibendem Tech House Beats immer on point. T-Watch ist Euch bestens bekannt und Konsent & Tondera sind mit dicken Sounds auch endlich wieder back in Town!