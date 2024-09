Walpurgisnacht

Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Wolfgang von Goethe, Charles Gounod

Hubert Schmid Tenor

Florian Kontschak Bass

ChorForum Ludwigsburg

Sinfonia 02

Christoph Schweizer Dirigent

Eine sinfonische Collage rund um die Walpurgisnacht: mit einer weltlichen Kantate von Felix Mendelssohn Bartholdy nach einer Ballade von Johann Wolfgang von Goethe sowie Szenen und Ballettmusik aus Charles Gounods berühmter Oper »Faust«. Felix Mendelssohn Bartholdy hat sich in seinem Komponisten-Leben überwiegend mit religiösen Themen befasst, hat christliche Motive musikalisch in Szene gesetzt. Vom alten Goethe aber ließ er sich zu einem Teufels- und Hexenstück inspirieren, in dem heidnische Rituale im Mittelpunkt stehen. Und heraus kam: fetzige, mitreißende Musik. Lassen Sie sich einladen zu einem opulenten Musikzauber, der zwischen freudiger Frühlingserwartung und der Feier des alten heidnischen Glaubens changiert und in dem Teufel, Hexen und Elfen auf den Blocksberg entführen!