Walter F. Diet’s Maybug

Maybug light oder Walter F. Diet unplugged oder wie auch immer man diese Band nennen mag… es geht um Walter’s Lieder. Kein Schlagzeug, kein Bass, keine E-Gitarren und trotzdem der volle Sound.

Ende Dezember 2019 / Anfang Januar 2020 erfüllt sich Walter Dieterle – alias Walter F. Diet – damit einen Traum. Seine eigenen Lieder und ein paar auserwählte Perlen anderer Komponisten in einer „vollen unplugged “ Version. Also nicht nur er und seine Gitarre und auch nicht in der mehr elektrischen Maybug Version. Zwei akustik Gitarren, ein Piano, eine Geige, Percussions, Flöten, Mandoline, und 5 Menschen die singen.

eben Walter (Gitarren, Mandoline, Percussion, Harmonika) agieren sein Duo-Partner Michael Buck (Piano, Gesang Akkordeon), Mørt Baur (Plan B – Gitarre, Gesang), Daniela Elisabeth Müller (Ex-Wendrsonn – Geige, Gesang), Nina Stiegelbauer (zu jung für eine ex-Band – Flöte, Gesang) und Anja Stiegelbauer (zu jung für eine ex-Band – Gesang, Percussion).