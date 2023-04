Anlässlich des 30 jährigen Bestehens der Walter-Hohmann-Sternwarte ist diese mit Festbetrieb u, Sternenbeobachtung am Abend für die Öffentlichkeit geöffnet.

Der Astronomie-Kreis der Walter-Hohmann-Sternwarte veranstaltet am Freitag, 12. und Samstag, 13. Mai einen Tag der offenen Tür mit Fest-Bewirtung. Beginn ist freitags um 18.00 Uhr bei der Walter-Hohmann-Sternwarte. Ab Einbruch der Dunkelheit besteht dann die Möglichkeit den Sternenhimmel im Teleskop zu beobachten.

Am Samstag, 13. Mai findet ab 14.00 Uhr die offizielle Eröffnung der Veranstaltung statt. Nach dem offiziellen Teil, ca. 15.00 Uhr, nimmt der Festbetrieb seinen weiteren Lauf. In einem Sonnen-Teleskop sind dann weitere Himmelsbeobachtungen bei Tage möglich, ehe nach Einbruch der Dunkelheit der Nachthimmel am Teleskop der Sternwarte in Augenschein genommen werden kann.

Zusätzlich soll am Samstag eine geführte Wanderung auf dem bis dahin neu gestalteten Planetenweg erfolgen, die unterhalb der Rakete (beim Radweg nach Schweinberg) beginnt und zur Sternwarte führt. Eine entsprechende Ankündigung in der örtlichen Presse erfolgt noch.

Anfahrt zur Walter-Hohmann-Sternwarte:

Die Sternwarte befindet sich ca. 3 km von Hardheim entfernt, auf dem Scherenberg, einer Anhöhe südöstlich von Hardheim und ist ausgeschildert.

Mit dem PKW befährt man die Ortsverbindungsstraße in Richtung Pülfringen, ca. 500 m nach dem Materialdepot der Bundeswehr biegt man nach rechts in Richtung Bretzingen ab. Nach ca. 300 m kommt man zum ehemaligen Hochbehälter, wo man auch parken kann. Unmittelbar dahinter, befindet sich die Sternwarte.