Walter & sein Roß – Ein Wirt, ein Dorf, eine Kulturkneipe

Immeldorf ist selbst im Vergleich zu den umliegenden kleinen Orten sehr klein. Seit 1978 beherbergt dieser Ort mit knapp über 350 Einwohner*innen die Kultkneipe "Weißes Roß" und dessen Kneipenwirt Walter Hertle.

Jahrzehnte gab er keine Interviews - nun präsentiert er sein Kaleidoskop musikalisch, ländlicher Musik- und Kneipenkultur. Ein Film über das Dorf, die Kneipe und den Wirt.

"Dieser Film ist nicht nur gut gemacht und unterhaltsam, sondern auch wichtig für die Zukunft. Wenn eines Tages Walter Hertle das "Weiße Roß" nicht mehr als Kulturstätte betreiben kann, dann wird der Film Zeugnis von diesem kreativen Menschen und seinem Lebenswerk sein und zugleich das Empfinden mehrerer Generationen fränkischer Jugend nachzeichnen". (FLZ vom 20.09.22)

D | 2022 | 75 Min | Regie: Thomas Kupser.