Walter Sittler & Die Sextanten „Ein Mann im Schnee“

Sehr humorvoll geht es zu im ersten Teil dieser Wintergeschichte, der in den 1920er Jahren in den Bergen spielt.

Im zweiten Teil des Stücks findet sich der Autor in einem ausgebombten Zimmer im München des Hungerwinters 1945 wieder. Und das soll eine Weihnachtsgeschichte sein? Oh ja! Eine, die von Krieg und Frieden erzählt, von Liebe und Demut und davon, wie die Menschen miteinander umgehen könnten, wenn sie nur wollten. Walter Sittler brilliert in seiner Paraderolle als Erich Kästner. Die hochkarätig besetzten „Sextanten“ steuern die schönste Bühnenmusik bei. Ein buntes Winter- und Weihnachtsstück.