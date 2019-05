Walter Sittler liest Dieter Hildebrandt - Ich bin immer noch da

Walter Sittler liest Dieter Hildebrandt: Ich bin immer noch daNach dem Tod des 2013 verstorbenen Dieter Hildebrandt veröffentliche seinVerlag das Buch „Letzte Zugabe“, in dem die letzten Texte des Kabarettistenzu finden sind. Es war der Wunsch von Dieter Hildebrandt wie der seinesVerlages, dass der Schauspieler Walter Sittler daraus neben Auszügen aus„Was aber bleibt“ und anderen Hildebrandt-Texten ein eigens zusammengestelltesBühnenprogramm präsentiert. Bis zuletzt galt Dieter Hildebrandtals Meister der satirisch-kämpferischen Auseinandersetzung. In demProgramm verleiht Walter Sittler den letzten Gedankenblitzen von DieterHildebrandt so viel Authentizität, dass der Meister da oben seine helleFreude daran hätte. Und da Hildebrandts Texte nicht nur unglaublich komisch, sondern auch verblüffend zeitlos sind, hat Sittler eine schöne Auswahl aus dem Gesamtwerk getroffen und setzt die Live-Lesungen nun unter dem Titel „Ich bin immer noch da“ fort – so heißt auch sein gleichnamiges Hörbuch mit einem Best-Of des Programms.