Walter Spira & Markus Munzer-Dorn

1970 hörte der Ulmer Liedermacher Walter Spira ein Lied von Reinhard Mey im Radio.

Von diesem Tag an ließ ihn dieser wunderbare Sänger und Künstler nicht mehr los.

Beseelt von den Melodien und Texten des Berliner Liedermachers kaufte er sich sofort die beiden da- mals erhältlichen Langspielplatten und konnte schon bald sämtliche Lieder auswendig. „Über den Wolken“ hat er als Straßen- und Clubmusiker eventuell öfter gesungen als der Urheber selbst.

Seit 6 Jahrzehnten hat er alle Tourneen besucht und schwebte immer glücklich und beseelt nach Hause. Die Idee eines Liederabends mit Musik und Geschichten von und über Reinhard Mey war Walter Spira ein tiefes Anliegen, das sehr erfolgreich mit dem feinen Gitarristen Markus Munzer-Dorn realisiert wurde. Wir hören „Ankomme Freitag, den 13.“ und „Christine“ und viele andere schöne Kostbarkeiten…