Das 7te Jahr infolge feiern die Reutlinger Jungs von "Walter Subject" nun das "Walter WHO? Rumble" im franz.K. Der "Walter" wie die Band auch liebevoll genannt wird, liefert den Soundtrack für die Karacho-Momente im Leben. Die überaus wohlklingende Mischung aus Stoner Rock, Alternative, Hardrock und Rock’n’Roll zündet live ein Feuerwerk und geht direkt ins Bein. Der Albumtitel der Jungs ist Programm: "Just Dance Like Nobodys Watching".