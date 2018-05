Walther Soyka & Karl Stirner

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Volksmusik – sind das nicht diese moosbewachsenen Klänge in alpiner Höh’, die nur mit speziellem Schuhwerk zu erklimmen sind? Dort, wo bestenfalls trauliche Heimatidyllen beschworen werden.

Oder so ähnlich. Aber Achtung: Hier lauert ein gefährlicher Irrtum! Denn lassen Sie sich auf die Urwiener Soyka und Stirner ein, dann wird Ihnen stattdessen ein »Luftbad im Urschlamm der Hochromantik« zuteil. Klingt schräg – entspricht aber den Tatsachen. Walter Soyka an der Harmonika und Karl Stirner an der Zither gehen mit der Volksmusik so delikat und ausdruckskräftig um wie Igor Levit mit Beethoven. Ihr Atem verleiht der Musik tatsächliches Leben und uns die Gewissheit, dass Traditionen so frisch wie der Morgentau sein können. Auch ganz ohne Alpen.

Walther Soyka Harmonika

Karl Stirner Zither