1968 wurde die Krankenpflegerin Waltraut Lumpp, Jg. 1940, als erste Frau in den Gemeinderat Wannweil ge­wählt; von 1971 bis 1975 war sie Mitglied im Reutlinger Kreistag. Ganz besonders setzte sie sich für die Be­lan­­ge älterer Menschen ein. 1975 wurde sie erste Kreisaltenpflegerin in Baden-Württemberg und zog als Stimmenkönigin erneut in den Gemeinderat ein. Später war sie lange ehrenamtlich tätig als Fürsprecherin für psychisch kranke Menschen im Kreis Freudenstadt. Heute lebt Waltraut Lumpp im Ostseebad Rerik. Zugeschaltet per Skype erzählt sie von ihren Erfahrungen als politisch engagierte Frau.

Im Anschluss Empfang und Besuch der Ausstellung „Die Suffragetten im deutschsprachigen Raum“ (2. OG).