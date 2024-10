Wanda, die "vielleicht letzte wichtige Rock'n'Roll-Band unserer Generation" (Zitat Musikexpress) Durch ihren unverwechselbaren Sound, der eine faszinierende Mischung aus Rock'n'Roll, Pop und tiefgründiger Lyrik präsentiert, haben sie eine besondere Nische geschaffen, welche sie als herausragende Künstler in der Branche etabliert. Mit fünf erfolgreichen Alben und zahlreichen renommierten Auszeichnungen haben sich Wanda einen festen Platz in der Musikgeschichte gesichert. Die Band begeistert aber nicht nur im Studio, sondern vor allem auch auf der Bühne, wo ihre Live- Auftritte ekstatische Energie versprühen. Für ihre kürzlich angekündigte BEI NIEMAND ANDERS Tour für 2024 verkauften sie einige Städte nach nur wenigen Stunden aus. Jetzt folgt im nächsten Jahr nach ihrer Club Tour ihre große ENDE NIE Hallentour, auf der Wanda im Herbst 2024 für 9 Shows in 9 Städte nach Deutschland kommen, um für unvergessliche Konzertmomente zu sorgen.