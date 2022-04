Wandelkonzert "Gran Partita"

Gleich an zwei Spielorten werden die Festspielgäste überrascht und verzaubert. Ein außergewöhnliches Bläserkonzert mit dem Ensemble der Schlossfestspiele erwartet uns in der historischen Burgruine: Mozarts Gran Partita für 13 Bläser KV361.

Bestens eingestimmt wandeln wir in der Pause gemütlich hinab in die spätgotische Stiftskirche Wertheim. Dort wird Schuberts meisterliches Streichquintett C-Dur in kristallklarer Akustik erklingen.

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade B-Dur für zwölf Bläser und Kontrabass, KV 361 »Gran Partita«

Die Bezeichnung »Gran Partita«, unter der Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade in B-Dur populär geworden ist, stammt nicht vom Komponisten selbst. Vielmehr beschreibt Mozart sein Werk als »große blasende Musik von ganz besonderer Art«, womit er vor allem auf die Größendimensionen anspielt: Mit einer Besetzung mit 13 Instrumenten und einer Erweiterung des Umfangs auf sieben Sätze sprengt er die Grenzen der traditionell üblichen Bläsermusik bei Weitem. In der malerischen Atmosphäre der Burg Wertheim wechselt die Musik dabei zwischen schnelleren, spielerischen und langsamen, getragenen Passagen – manchmal von einem Moment zum anderen. Ein kurzer Spaziergang führt in die Stiftskirche, in der eine der letzten Kompositionen Franz Schuberts erklingt. Tief bestürzt vom Tod Beethovens und selbst schwer erkrankt, verarmt und verkannt, konzentrierte er all seinen Tiefsinn und seine Verzweiflung in seinem Streichquintett. Voller dramatischer Kontraste und mit einer tragisch entrückten Klangschönheit durchdringt es die Seele – und bleibt doch so fremd, kaum fassbar