Wandelkonzert - Kosmos - Akkordeon

Nach dem schlechten Wetter letztes Jahr starten wir erneut einen Versuch, im wunderbaren Rosengarten des Romschlössles, bis hoch zur Stadtmauer, ein Wandelkonzert abzuhalten.

Letztes Jahr noch als Begleitung beim Liedprogramm mit Christoph von Weitzel, zeigt der Akkordeon-Weltmeister der Oberliga in Klassik und Pop Igor Kvashevich nun solistisch sein bewundernswertes Können. An drei Stationen präsentiert er sein Ausnahmetalent u.a. klassisch mit Bachs Präludium und Fuge in c-Moll oder einer Sonate von Domenico Scarlatti, elegant mit schlagerhaften Chansons und Tänzen wie mit dem Tango Hernando’s Hideaway sowie und flink-virtuos mit russischen und europäischen Bravourstücken wie Top chrono. Sie sollten gut zu Fuß sein und an gutes Schuhwerk denken!

Igor Kvashevich Akkordeon

* Bei schlechtem Wetter im Romschlössle