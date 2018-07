Wandelkonzert

Ein kurzes Orgelkonzert mit Helmut Fritz-Guischard im gotischen Tempelhaus Neckarelz eröffnet die Mini-Wanderung zur ursprünglich romanischen, sodann in der Barockzeit erweiterten Martinskirche. Der Männerchor „Neckarperle“ begleitet den Gang im Freien mit Liedern zur Jahreszeit. Der Ev. Posaunenchor Neckarelz-Diedesheim gibt Proben zeitgenössischer, kirchenmusikalischer Arrangements. Den Abschluss der „wandelnden“ Plauderei bei Bretzeln und Getränken bildet ein zeitlich ebenfalls knappes Orgelkonzert mit KMD Bernhard Monninger gegen 19.30 Uhr an der renovierten Vleugels-Orgel in der benachbarten Martinskirche. Veranstalter ist der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein BURA, ferner mit dem Förderverein Tempelhaus und mit „Gut gestimmt“ e.V.