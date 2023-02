Wandelmutige Worte

In welchen Situationen begegnet uns der Mut zum Wandel und wie bringt er unsere Gesellschaft vorwärts? Gegen welche Widerstände muss man dabei kämpfen und wann kostet „Wandelmut“ vielleicht gar nicht so viel? Ein künstlerischer Blick einer Autorin kann uns dabei neue Impulse geben, genauso wie die künstlerische Interpretation einer Schauspielerin, die sich stellvertretend für uns „wandelmutig“ in eine Situation begibt.

Ensemblemitglieder der WLB gehen zusammen mit Kolleg*innen der Dramaturgie auf eine literarische Spurensuche. In einer Collage aus Texten verschiedener Theaterstücke, Romane und Gedichte nehmen wir unterschiedliche Perspektiven in den Blick und laden zum gemeinsamen Weiterdenken ein.