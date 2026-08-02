Wandeln & hören: Lyriknacht im Stadtkloster

Freuen Sie sich auf Lesungen, Gespräche und Musik mit fünf Dichterinnen und Dichetern aus Baden-Württemberg im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage in Bad Mergentheim.

„Jeder Tag ohne die Lektüre eines Gedichts ist ein verlorener Tag“ – das hat der Dichter und Verleger Michael Krüger mal gesagt. Und wir finden: Jedes Literaturfestival ohne Lyrik ist ein verlorenes Festival. Also haben wir fünf Dichterinnen und Dichter aus Baden-Württemberg eingeladen und zwar an einen ganz besonderen Ort, nämlich ins Mergentheimer Stadtkloster.

Freuen Sie sich auf Tobias Herold (17:30 Uhr), Bernd Marcel Gonner (18:15 Uhr), Mahdia Hossaini (19:00 Uhr), Sudabeh Mohafez (19:45 Uhr) und Walle Sayer (20:30 Uhr). Sie lesen Natur- und andere Gedichte im Garten (bei Regen im Haus) und an verschiedenen Orten im Kloster, etwa im stimmungsvollen Meditationssaal. Das Publikum wandert von Raum zu Raum, musikalisch begleitet vom Stuttgarter Saxofonisten Andreas Krennerich. Vor den Lesungen spricht Beatrice Faßbender mit den Autorinnen und Autoren jeweils kurz über das Schreiben und das Leben.

Es gibt Getränke und kleine Snacks, und Sie können nach Belieben kommen und gehen, auch ohne Anmeldung.

In Kooperation mit dem Stadtkloster Bad Mergentheim und der Katholischen Kur- und Klinikseelsorge Bad Mergentheim.