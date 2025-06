Wanderausstellung „rosaROT“

Frauen für Frauen e.V. setzt sich ein für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft- unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, religiösem und kulturellen Hintergrund.

Der Blick auf das Thema häusliche Gewalt ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Blick durch die rosarote Brille. „Das geht mich nichts an“ und „Was kann ich schon tun?“ sind geläufige Kommentare, die in der Ausstellung hinterfragt und aufgelöst werden. Sie bietet Gelegenheit, einen Blick in eine vielschichtige Welt zu werfen, die mittlerweile jede dritte Frau in Deutschland erlebt. Und sie zeigt auf, dass wir doch etwas tun können. Es werden die Hintergründe häuslicher Gewalt aufgezeigt und Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten angeboten, die zur Deeskalation einer Gewaltsituation und Prävention von Gewalt beitragen können.