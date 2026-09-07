Am Samstag, den 10. Oktober, feiert Heilbronn seine neueste Großsportveranstaltung: das erste Wanderfest Heilbronn präsentiert von Absolute Run Kaufmann und Heilbronner Stimme.

Kein Zeitdruck, kein Wettkampf, kein Leistungsvergleich. Stattdessen: Natur erleben, Kilometer sammeln und gemeinsam unterwegs sein. Alle Outdoor-Begeisterten ab 16 Jahren können zwischen vier Strecken wählen – 20, 30, 40 oder 50 Kilometer und dabei die landschaftlich reizvolle Umgebung rund um Heilbronn auf ganz besondere Weise entdecken. Vorbei an Weinbergen, durch Wälder, über Höhenwege und historische Ortskerne führen die Routen, begleitet von mehreren Verpflegungsstationen. Start und Ziel aller Strecken ist der BUGA-Beach in Heilbronn.

Erwartet werden bis zu 1.500 Teilnehmende. Der Staffelstart erfolgt zwischen 6 und 12 Uhr. Die Teilnahmepreise reichen von 39,90 € (20 km) bis 69,90 € (50 km) und beinhalten unter anderem GPS-Track-Daten, Wegmarkierungen, Verpflegung, Sanitätsdienst sowie Medaille und Urkunde.

Den krönenden Abschluss bildet die Finisher-Party direkt am BUGA-Beach: mit DJ, Catering, dem wohlverdienten Finisher-Getränk und der persönlichen Medaillenübergabe – der perfekte Moment, um eine außergewöhnliche Leistung gemeinsam zu feiern.