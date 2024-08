Wanderlust

Boulanger Trio.

Letztes Jahr haben sie unser Festival in Kirchberg beeindruckend eröffnet, in dieser Saison setzen sie den Schlusspunkt. Jedoch wird das kein statischer Programmpunkt, viel mehr ergreift das Trio den Wanderstab und nimmt Sie mit in romantische Gefühlswelten und hin zu unterschiedlichsten Klanglandschaften Europas. Da kontrastieren mit Dvoraks Dumky-Klaviertrio slawische Klänge das norwegische Frühlingserwachen von Edvard Griegs An den Frühling aus dessen Lyrischen Stücken.

Mit den Canciones Populares Espanolas von Manuel de Falla geht es nach Spanien, mit Johannes Brahms nach Ungarn. Mit Frank Martins Trio sur des mélodies populaires irlandaises endet die musikalische Wanderreise auf dem satten Grün irischer Weiden. Seit 18 Jahren auf den Konzertpodien der Welt zuhause: Leidenschaft und Spielfreude, sein blindes Verstehen und ein unermesslicher Reichtum an Klangfarben zeichnen das Trio aus, welches in Hamburg und Berlin beheimatet ist, nach wie vor in seiner Ursprungsbesetzung spielt und eine kleine Verbindung zu Hohenlohe aufweisen kann.

Birgit Erz Violine / Ilona Kindt Cello / Karla Haltenwanger Klavier

Konzert #56