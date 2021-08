Wandern auf dem Esslinger Weinerlebnisweg

Der in 2017 mit dem Weintourismus-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnete Weinerlebnisweg führt seine Besucher auf 2,7 km Länge durch die einmalige Kulturlandschaft und die ortsbildprägenden Steillagen Esslingens. Von der Frauenkirche zieht sich der vom Verein Staffelsteiger e.V. errichtete Rundwanderweg in Richtung Mettingen. Er bietet atemberaubende Ausblicke auf die mittelalterliche Altstadt und ins Neckartal sowie bei gutem Wetter bis zur Schwäbischen Alb. Dabei erfährt man viel Wissenswertes über die Geschichte der Terrassenweinberge und über die Arbeit im Weinberg. Die Tour endet mit einem Glas Wein am Schenkenbergtreff und einem traumhaften Panoramablick.