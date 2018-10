Wandern auf den Kapverdischen Inseln

Der Archipel Cabo Verde, der afrikanischen Westküste vorgelagert, rückt mehr und mehr in das Blickfeld von Naturfreunden, Wanderern und nicht zuletzt auch Fotografen, denn er birgt auf eng umgrenztem Raum eine außergewöhnliche Vielfalt von Landschaften und reizvollen kulturellen Gegensätzen. Noch haben insbesondere die Inseln mit akzentuiert bergiger Topographie vermocht, in hohem Maße ihre Ursprünglichkeit zu bewahren. So hat der Bildautor Rainer Ströbel unter anderem die Inseln Santo Antão und São Nicolau sowie Boa Vista und Maio auf sein Exkursionsprogramm gesetzt.

Multimediavortrag mit Rainer Ströbel über die Schönheit der Kapverdischen Inseln.

Donnerstag, 15. November 2018, 20 Uhr

Bürgerhaus am Anger

Abendkasse (6,00€/ erm. (4,00€)

Veranstalter: Volkshochschule Dettingen an der Erms

