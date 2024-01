Wandern auf Kreta

LIVE-Vortrag von Referent Günther Ascher aus Wertheim über den Wanderweg E4, welcher auch durch die herrliche Landschaft Kretas führt.

Wir wandern auf dem E4, mit 10.450 km Länge einer der weitesten Fernwanderwege. Er beginnt am Cap Vincent in Portugal und endet in Zypern. Der kretische Teil gilt als einer der schönsten und interessantesten Wegstrecken, durchläuft beispielsweise die Samariaschlucht, die längste und berühmteste Trekkingschlucht Europas. Auch sehr beeindruckend ist das Ende der Tour am Strand von Elafonisi, einer der schönsten Strände der Welt.